Терри рассказал, что мог возглавить клуб из Саудовской Аравии

Бывший футболист «Челси» Джон Терри рассказал, что был близок к тому, чтобы стать главным тренером клуба из Саудовской Аравии, но сделка сорвалась в последний момент.

«Я был очень близок к этому, но в последний момент все сдвинулось с мертвой точки и сделка не состоялась. Я получил лицензии. Я готов тренировать. Если представится подходящая возможность, а она должна быть подходящей с точки зрения состава и местоположения, то я весь внимание. Я смотрю все футбольные матчи, которые только могу смотреть. Я анализирую игры, изучаю материалы, прохожу онлайн-курсы, и все это для того, чтобы стать лучшим тренером. Кто знает, вдруг такая возможность представится? Мне есть что дать», — приводит слова Терри The Sun.

В сентябре 2023 года сообщалось, что Терри близок к тому, чтобы возглавить «Аль-Шабаб». Он завершил профессиональную карьеру в 2018 году.