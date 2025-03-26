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26 марта, 19:02

Терри рассказал, что мог возглавить клуб из Саудовской Аравии

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Челси» Джон Терри рассказал, что был близок к тому, чтобы стать главным тренером клуба из Саудовской Аравии, но сделка сорвалась в последний момент.

«Я был очень близок к этому, но в последний момент все сдвинулось с мертвой точки и сделка не состоялась. Я получил лицензии. Я готов тренировать. Если представится подходящая возможность, а она должна быть подходящей с точки зрения состава и местоположения, то я весь внимание. Я смотрю все футбольные матчи, которые только могу смотреть. Я анализирую игры, изучаю материалы, прохожу онлайн-курсы, и все это для того, чтобы стать лучшим тренером. Кто знает, вдруг такая возможность представится? Мне есть что дать», — приводит слова Терри The Sun.

В сентябре 2023 года сообщалось, что Терри близок к тому, чтобы возглавить «Аль-Шабаб». Он завершил профессиональную карьеру в 2018 году.

Джон Терри
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