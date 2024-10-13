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Сегодня, 15:16

Терзич вошел в шорт-лист кандидатов на замену тен Хагу в «Манчестер Юнайтед»

Эдин Терзич.
Фото Global Look Press
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Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность назначения экс-наставника дортмундской «Боруссии» Эдина Терзича главным тренером команды на замену Эрику тен Хагу, сообщает Transfer News Live.

По данным источника, 41-летний специалист включен в шорт-лист кандидатов на роль нового главного тренера «манкунианцев».

Последним местом работы Терзича была «Боруссия». В прошлом сезоне «шмели» под его руководством дошли до финала Лиги чемпионов, где уступили мадридскому «Реалу» (0:2).

Тен Хаг возглавляет «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне «красные дьяволы» располагаются на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 8 очков за 7 матчей.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эдин Терзич
Эрик тен Хаг

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