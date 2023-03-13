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Сегодня, 13:55

The Athletic: «Челси» летом выставит на трансфер 11 футболистов

Виталий Косик
Корреспондент
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«Челси» планирует избавиться от 11 игроков в летнее трансферное окно, сообщает The Athletic.

По информации источника, «синие» хотят выставить на трансфер Бена Чилуэлла, Мэйсона Маунта, Матео Ковачича, Пьер-Эмерика Обамеянга, Кристиана Пулишича, Рубена Лофтус-Чика, Сесара Аспиликуэту, Конора Галлахера, Хакима Зиеша, Кая Хаверца и Рахима Стерлинга.

«Челси» потратил в зимнее трансферное окно 329 миллионов евро.

Они занимают 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 37 очков за 26 игр.

Футбол
ФК Челси
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