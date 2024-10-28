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Сегодня, 16:35

The Athletic: «МЮ» выплатит тен Хагу 20 миллионов фунтов неустойки

Руслан Минаев
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«Манчестер Юнайтед» выплатит тренеру Эрику тен Хагу 20 миллионов фунтов стерлингов за досрочный разрыв контракта, сообщает The Athletic.

Летом 2024 года клуб продлился соглашение с нидерландским специалистом до 2026-го. 16 октября стало известно, что «манкунианцы» перестанут платить зарплату экс-тренеру Алексу Фергюсону за работу послом клуба.

28 октября «МЮ» объявил об отставке тен Хага.

27 октября «Манчестер Юнайтед» на выезде уступил «Вест Хэму» (1:2) в матче 9-го тура АПЛ. С 11 очками команда занимает 14-е место в чемпионате Англии и идет 21-й в таблице общего этапа Лиги Европы.

Тен Хаг возглавлял «МЮ» с лета 2022 года. Под его руководством команда провела 128 матчей, одержала 72 победы, 20 раз сыграла вничью и уступила в 36 встречах. С «Манчестер Юнайтед» нидерландец по разу выиграл Кубок Англии (2023/24) и Кубок английской лиги (2022/23). В сезоне-2022/23 команда завоевала бронзовые медали АПЛ.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг

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