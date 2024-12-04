The Athletic: предложение «Ливерпуля» по новому контракту не оправдало ожиданий ван Дейка

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк получил предложение от мерсисайдцев по новому контракту, сообщает The Athletic.

Однако, по информации источника, новое соглашение не оправдало ожиданий 33-летнего футболиста. Стороны уже некоторое время ведут диалог, но пока не могут договориться по поводу финансовой составляющей и продолжительности сделки.

Ранее появилась информация о том, что ван Дейка следующим летом хочет подписать «Реал».

Защитник выступает за «Ливерпуль» с 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025-го. В нынешнем сезоне футболист провел 18 матчей за красных во всех турнирах, забив 2 гола и сделав одну результативную передачу.