The Athletic: предложение «Ливерпуля» по новому контракту не оправдало ожиданий ван Дейка

Сегодня, 18:00
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк получил предложение от мерсисайдцев по новому контракту, сообщает The Athletic.
Однако, по информации источника, новое соглашение не оправдало ожиданий 33-летнего футболиста. Стороны уже некоторое время ведут диалог, но пока не могут договориться по поводу финансовой составляющей и продолжительности сделки.
Ранее появилась информация о том, что ван Дейка следующим летом хочет подписать «Реал».
Защитник выступает за «Ливерпуль» с 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025-го. В нынешнем сезоне футболист провел 18 матчей за красных во всех турнирах, забив 2 гола и сделав одну результативную передачу.