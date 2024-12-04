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Сегодня, 18:00

The Athletic: предложение «Ливерпуля» по новому контракту не оправдало ожиданий ван Дейка

Алина Савинова
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Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк получил предложение от мерсисайдцев по новому контракту, сообщает The Athletic.

Однако, по информации источника, новое соглашение не оправдало ожиданий 33-летнего футболиста. Стороны уже некоторое время ведут диалог, но пока не могут договориться по поводу финансовой составляющей и продолжительности сделки.

Ранее появилась информация о том, что ван Дейка следующим летом хочет подписать «Реал».

Защитник выступает за «Ливерпуль» с 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025-го. В нынешнем сезоне футболист провел 18 матчей за красных во всех турнирах, забив 2 гола и сделав одну результативную передачу.

Источник: The Athletic
Вирджил ван Дейк
Футбол
ФК Ливерпуль
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