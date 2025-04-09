The Athletic: Салах и ван Дейк подпишут контракты на два года

Стали известны детали новых контрактов нападающего Мохамеда Салаха и защитника Вирджила ван Дейка с «Ливерпулем».

По информации The Athletic, игроки подпишут соглашения сроком на два года — до лета 2027-го.

Салах выступает за «Ливерпуль» с июля 2017 года. В сезоне-2024/25 форвард забил 32 гола и сделал 22 результативные передачи в 45 матчах за команду во всех турнирах.

Ван Дейк перешел в «Ливерпуль» в январе 2018 года. В нынешнем сезоне у него 3 гола и 1 результативный пас в 43 играх за команду во всех турнирах.