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Сегодня, 00:21

The Athletic: тен Хаг останется главным тренером «Манчестер Юнайтед»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Эрик тен Хаг.
Фото Reuters
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг останется на своем посту, сообщает The Athletic.

По информации источника, в клубе провели встречу с 54-летним специалистом, по итогам которой обе стороны выразили интерес к продолжению сотрудничества.

Ранее сообщалось, что бывший тренер «Баварии» Томас Тухель отказался продолжать переговоры с «МЮ».

Тен Хаг возглавляет «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. В минувшем сезоне манкунианцы финишировали на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ и стали победителями Кубка Англии.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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