The Athletic: тен Хаг останется главным тренером «Манчестер Юнайтед»

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг останется на своем посту, сообщает The Athletic.
По информации источника, в клубе провели встречу с 54-летним специалистом, по итогам которой обе стороны выразили интерес к продолжению сотрудничества.
Ранее сообщалось, что бывший тренер «Баварии» Томас Тухель отказался продолжать переговоры с «МЮ».
Тен Хаг возглавляет «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. В минувшем сезоне манкунианцы финишировали на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ и стали победителями Кубка Англии.