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Сегодня, 10:37

The Independent: «Манчестер Юнайтед» интересуется Палмером

Камила Абдурахманова
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«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Челси» Коулом Палмером, сообщает The Independent.

Источник сообщает, что «красные дьяволы» хотели бы подписать контракт с английским футболистом, если бы он был доступен для трансфера. Однако в «Манчестер Юнайтед» осознают, что вероятность такого перехода невелика, поскольку «Челси» вряд ли захочет продавать Палмера конкуренту.

В текущем сезоне Палмер сыграл в 39 матчах во всех турнирах, забив 14 голов и сделав девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2033 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 130 миллионов евро.

Источник: The Independent
Коул Палмер
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
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