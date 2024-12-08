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Сегодня, 14:55

The Mirror: Салах продлит контракт с «Ливерпулем» на 2 года

Владислав Маслов
Корреспондент
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах принял решение остаться в клубе и подписать новый контракт.

Как утверждает The Mirror, между владельцами «Ливерпуля» и игроком прошли переговоры, итогом которых стало новое 2-летнее соглашение, предложенное форварду.

Ранее между сторонами шли споры по поводу срока договора: Салах хотел получить 3-летний контракт, тогда как клуб был готов предложить лишь на 1 год. Это связано с политикой его владельцев, согласно которой игрокам старше 30 лет не предлагаются многолетние соглашения. Игрок даже выступал с заявлением, что текущий сезон станет его последним в команде.

Болельщики мерсисайдцев на одном из домашних матчей вывесили баннер с текстом «Он метко стреляет. Теперь дайте Мо его бабки».

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2025 года. В нынешнем сезоне на счету 32-летнего египтянина 15 голов и 12 голевых передач в 21 матче за клуб во всех турнирах.

Источник: The Mirror
Мохамед Салах
ФК Ливерпуль
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