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29 марта, 10:33

The Sun: Холанна обвиняют в травме маскота «Ман Сити»

Камила Абдурахманова
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Работница, исполнявшая роль талисмана «Манчестер Сити» Moonbeam, заявила, что получила травму после того, как нападающий Эрлин Холанн «в шутку» ударил ее по голове перед матчем с «Саутгемптоном» (1:0) в октябре 2023 года.

Во время фотосессии перед игрой женщина почувствовала два удара по затылку. Коллеги подтвердили, что это был Холанн. Через некоторое время у пострадавшей начались рвота и головные боли, после чего ее осмотрел врач клуба и рекомендовал госпитализацию.

Источник сообщает, что клуб провел внутреннее расследование и отклонил обвинения: «Холанн обычно лишь нежно гладит Moonbeam по голове или спине в знак дружеского приветствия».

Видеозаписи подтверждают, что форвард не наносил сильных ударов, а лишь слегка задел талисман. Источник отмечает, что женщина не подавала официальных жалоб, но обсуждала возможные юридические действия.

В текущем сезоне 24-летний Холанн провел 39 матчей, забив 29 голов и отдав 4 результативные передачи.

Источник: The Sun
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Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
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