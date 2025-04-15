The Sun: «Манчестер Юнайтед» рассматривает Рамсдейла в качестве замены для Онана

«Манчестер Юнайтед» может подписать голкипера «Саутгемптона» Аарона Рамсдейла, сообщает The Sun.

Как отмечает источник, «красные дьяволы» следят за игрой 26-летнего вратаря и видят в нем потенциальную замену для Андре Онана, который допускал результативные ошибки в последних матчах. В «МЮ» считают, что команде может помочь опыт выступлений Рамсдейла в АПЛ.

В нынешнем сезоне Рамсдейл провел 26 матчей во всех турнирах, трижды сыграв на ноль. Его контракт с «Саутгемптоном» рассчитан до лета 2028 года. Ранее голкипер выступал за такие команды, как «Арсенал», «Шеффилд» и «Борнмут».