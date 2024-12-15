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Сегодня, 16:10

The Sun: Саутгейта посвятят в рыцари перед Новым годом

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Бывший главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт получит рыцарский титул перед Новым годом. Об этом сообщает The Sun.

Англичанина решено удостоить такой почести в связи с двумя выходами сборной страны в финал чемпионатов Европы по футболу подряд (2021, 2024). Почетный комитет (организация при правительстве Великобритании, которая рассматривает номинации на национальные награды за заслуги, исключительные достижения или службу) уже направил ему соответствующее письмо.

Ранее британские СМИ сообщали, что налоговые органы оправдали Саутгейта по делу, которое было связано с его участием в спорной схеме инвестирования в киноиндустрию. Теперь, согласно местным законам, он имеет право стать рыцарем.

Саутгейт возглавлял сборную Англии с 2016 по 2024 год. 54-летний специалист является самым успешным тренером национальной команды со времен Альфа Рамси, который привел команду к победе на чемпионате мира 1966 года.

Источник: The Sun
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Сборная Англии по футболу
Гарет Саутгейт
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