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Сегодня, 20:26

The Telegraph: «Манчестер Юнайтед», скорее всего, уволит тен Хага в конце сезона

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» может уволить главного тренера команды Эрика тен Хага по окончании сезона, сообщает The Telegraph.

По информации источника, отставка 54-летнего специалиста считается все более вероятным решением по итогам сезона. Фаворитом на случай увольнении тен Хага сейчас считается главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт.

Тен Хаг возглавляет «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. После 35 туров манкунианцы с 54 очками занимают восьмое место в АПЛ. В 35-м туре «МЮ» разгромно уступил «Кристал Пэлас» (0:4).

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Гарет Саутгейт
Эрик тен Хаг
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