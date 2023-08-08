The Times: с «Челси» могут снять очки за подозрительные финансовые операции

С английского клуба «Челси» могут снять очки в новом сезоне АПЛ, сообщает The Times.

По информации источника, американские владельцы клуба обнаружили ряд подозрительных финансовых операций, связанных с офшорными компаниями. Во время, когда лондонской командой владел российский бизнесмен Роман Абрамович, клуб платил за трансферы, не учитывая эти траты в отчетности. АПЛ уже начала свое расследование. Пока что вину лондонского клуба еще не удалось доказать, но если это случится, «Челси» могут лишить очков в чемпионате или заставить выплатить большой штраф.

Отмечается, что представители «Челси» и АПЛ пока не комментирую данную информацию.

Ранее сообщалось, что «Челси» заплатит штраф в размере 10 миллионов евро за нарушение финансового фэйр-плей.