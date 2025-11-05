The Times: Украина сможет получить менее половины средств от продажи «Челси»

Украина может получить лишь часть средств от продажи футбольного клуба «Челси», которым владел российский бизнесмен Роман Абрамович, сообщает газета The Times.

В марте 2022 года Абрамович попал под санкции Великобритании и Евросоюза. В мае того же года россиянин получил специальную лицензию от британского правительства и продал лондонский клуб за 2,34 миллиарда фунтов консорциуму, возглавляемому американским бизнесменом Тоддом Боули. При продаже «Челси» Абрамович указывал, что все средства будут направлены в специальный благотворительный фонд для помощи пострадавшим от конфликта на Украине.

Как отметила The Times, из отчетов бывшей материнской компании «Челси» Fordstam Limited стало известно о задолженностях по кредитам на сумму 1,54 миллиарда фунтов. Таким образом, Украина сможет получить только 923 миллиона фунтов вместо всей суммы от продажи «Челси», остальные средства уйдут на погашение долга.