Англия. Новости
5 ноября, 00:05

The Times: Украина сможет получить менее половины средств от продажи «Челси»

Алина Савинова

Украина может получить лишь часть средств от продажи футбольного клуба «Челси», которым владел российский бизнесмен Роман Абрамович, сообщает газета The Times.

В марте 2022 года Абрамович попал под санкции Великобритании и Евросоюза. В мае того же года россиянин получил специальную лицензию от британского правительства и продал лондонский клуб за 2,34 миллиарда фунтов консорциуму, возглавляемому американским бизнесменом Тоддом Боули. При продаже «Челси» Абрамович указывал, что все средства будут направлены в специальный благотворительный фонд для помощи пострадавшим от конфликта на Украине.

Как отметила The Times, из отчетов бывшей материнской компании «Челси» Fordstam Limited стало известно о задолженностях по кредитам на сумму 1,54 миллиарда фунтов. Таким образом, Украина сможет получить только 923 миллиона фунтов вместо всей суммы от продажи «Челси», остальные средства уйдут на погашение долга.

