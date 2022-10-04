«Я заставлю вас заплатить. Это не угроза. Это обещание». Ведущий британский агент слал письма с угрозами Грановской

Британская полиция расследует информацию о том, что известный футбольный агент слал сообщения с угрозами на электронную почту бывшего спортивного директора «Челси» Марины Грановской, утверждает The Times.

Грановская получила сообщения, когда еще работала в лондонском клубе и происходила продажа команды новому владельцу.

По данным The Times, агент требовал комиссию в размере 300 тысяч фунтов стерлингов за один из трансферов.

Свое требование он сопроводил угрозами: «Я заставлю вас заплатить. Это не угроза. Это обещание. Если клуб не заплатит, то расплатишься ты. Еще увидимся.

Я дам тебе шанс извиниться за такое отношение ко мне. Я не позволю так поступать с собой. Я не прощал ни одного человека, который пытался *** меня», — говорится в тексте сообщения, которое оказалось в распоряжении СМИ.

Марина Грановская работала в «Челси» с 2013 года.

Ранее стало известно, что владелец «Челси» Тодд Боэли будет исполнять обязанности спортивного директора до тех пор, пока лондонский клуб не найдет нового менеджера.