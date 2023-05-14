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Сегодня, 01:39

Тиаго Силва не собирается переходить во «Флуминенсе»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Челси» Тиагу Силва прокомментировал новости о том, что он продолжит карьеру во «Флуминенсе».

«Между мной и «Флуминенсе» ничего нет. Я продлил свой контракт, потому что хочу остаться в «Челси». Я даже сказал жене, что ничего не знаю об этих слухах и о встрече с правлением «Флуминенсе». Я всегда уважал свои контракты», — приводит слова Силвы ESPN.

Ранее сообщалось, что 38-летний бразилец хочет завершить карьеру во «Флуминенсе», отыграв еще год в своем первом клубе.

?В этом сезоне Силва сыграл в 32 матчах во всех турнирах и сделал 2 голевые передачи.

Тиагу Силва
ФК Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
ФК Челси
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