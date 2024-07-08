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Тиагу Алькантара подтвердил завершение карьеры

Игнат Заздравин
Корреспондент
Тиагу Алькантара.
Фото Getty Images
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Бывший полузащитник «Ливерпуля» Тиагу Алькантара подтвердил, что завершил профессиональную карьеру.

«Спасибо, футбол. Спасибо всем, кто сопровождал меня и делал меня лучшим игроком и человеком на этом пути. До скорой встречи!», — написал 33-летний испанец в соцсетях.

Последним клубом Алькантары стал «Ливерпуль», за который он выступал с 2020 года. С мерсисайдцами он по разу стал победителем Кубка Англии, Суперкубка страны и Кубка английской лиги. В 2020 году Алькантара вошел в символическую сборную года по версии УЕФА.

Также полузащитник играл за «Баварию» и «Барселону». Футболист 7 раз становился чемпионом Германии и четырежды выигрывал чемпионат Испании. Также он дважды завоевал Лигу чемпионов.

Тьяго Алькантара
Футбол
ФК Бавария
ФК Барселона
ФК Ливерпуль
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