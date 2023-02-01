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Сегодня, 21:31

Тиагу Силва подтвердил, что ведет переговоры о новом контракте с «Челси»

Иван Шитик
Корреспондент
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38-летний защитник Тиагу Силва подтвердил, что ведет переговоры о новом контракте с «Челси».

«Переговоры идут. Надеюсь, в ближайшее время согласуем все детали. Я хочу продолжить карьеру в «Челси». Чувствую, что в клубе на меня рассчитывают», — приводит слова бразильца ESPN.

Нынешнее соглашение действует до конца июня 2023 года.

Тиагу Силва выступает за «Челси» с августа 2020 года. В сезоне-2022/23 футболист сделал 2 голевых передачи в 23 матчах за клуб во всех турнирах/

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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19%

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Тиагу Силва
ФК Челси
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