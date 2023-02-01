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38-летний защитник Тиагу Силва подтвердил, что ведет переговоры о новом контракте с «Челси».
«Переговоры идут. Надеюсь, в ближайшее время согласуем все детали. Я хочу продолжить карьеру в «Челси». Чувствую, что в клубе на меня рассчитывают», — приводит слова бразильца ESPN.
Нынешнее соглашение действует до конца июня 2023 года.
Тиагу Силва выступает за «Челси» с августа 2020 года. В сезоне-2022/23 футболист сделал 2 голевых передачи в 23 матчах за клуб во всех турнирах/
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Основные источники исследования