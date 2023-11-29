Силва: «Когда я перешел в «Челси», то сразу почувствовал любовь с первого взгляда»

Защитник «Челси» Тиаго Силва рассказал о первых впечатлениях от перехода в лондонский клуб.

«Когда я перешел в «Челси», то сразу почувствовал любовь с первого взгляда. Я все еще очень горд находиться в этом клубе. Мне нравится видеть, как мои дети играют за академию «Челси». Также моя жена постоянно рядом и даже хочет посещать все выездные матчи», — цитирует Силву журналист Фабрицио Романо.

Контракт игрока с «Челси» рассчитан до лета 2024 года, руководство не исключает продление соглашения с 39-летним защитником.

В этом сезоне футболист провел 13 матчей в АПЛ, забив 1 гол.