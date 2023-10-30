Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Видео
Таблица переходов
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 21:11

Тиагу Силва сообщил, что скоро завершит карьеру

Telegram Дзен

Защитник «Челси» Тиагу Силва поделился мнением о своем будущем.

«Конец моей карьеры все ближе, и это непросто. Нужно подумать о том, когда и в каком клубе ты хочешь завершить карьеру. Сейчас я просто сосредоточен на том, чтобы наслаждаться последним годом контракта с «Челси». Я не знаю, что произойдет в следующем году, но я очень доволен своей карьерой», — приводит слова Силвы Sky Italy.

Действующий контракт 39-летнего бразильца с лондонским клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.

Тиагу Силва провел 10 игр в АПЛ-2023/24 и не отметился результативными действиями.

Тиагу Силва
Футбол
ФК Челси
0
Читайте также
«Краснодар» расколдован, ЦСКА играет на ноль с дикими потерями в обороне, а «Зенит» нашел победную формулу
В Египте рассказали о желании провести матч со сборной России
МИД Израиля официально подтвердил гибель похищенной ХАМАС гражданки ФРГ Шани Лук
На Украине сообщили о начале «смарт-мобилизации»
Бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер» переходят в спецназ «Ахмат»
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гвардиола о борьбе за «Золотой мяч»: «В этом году должны дать две награды!»

Кулушевски о Постекоглу: «Он — отличный тренер!»