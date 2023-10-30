Тиагу Силва сообщил, что скоро завершит карьеру

Защитник «Челси» Тиагу Силва поделился мнением о своем будущем.

«Конец моей карьеры все ближе, и это непросто. Нужно подумать о том, когда и в каком клубе ты хочешь завершить карьеру. Сейчас я просто сосредоточен на том, чтобы наслаждаться последним годом контракта с «Челси». Я не знаю, что произойдет в следующем году, но я очень доволен своей карьерой», — приводит слова Силвы Sky Italy.

Действующий контракт 39-летнего бразильца с лондонским клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.

Тиагу Силва провел 10 игр в АПЛ-2023/24 и не отметился результативными действиями.