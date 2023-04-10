Тиагу Силва вернулся к тренировкам перед матчем с «Реалом» в Лиге чемпионов

Защитник «Челси» Тиагу Силва приступил к тренировкам с командой после травмы колена, полученной в феврале, сообщает Goal.com.

Силва был замечен на тренировке команды перед выездным матчем четвертьфинала Лиги чемпионов против «Реала». 38-летний бразилец получил травму колена в лондонском дерби с «Тоттенхэмом» в конце февраля и с тех пор не выступал.

В этом сезоне АПЛ футболист провел 21 матч и отметился 2 голевыми передачами.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Реалом» пройдет 12 апреля в Мадриде. Начало — в 22.00 по московскому времени. Ответная игра состоится в Лондоне 18 апреля.