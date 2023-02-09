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Сегодня, 16:38

Силва о зимних трансферах «Челси»: «За всю карьеру я еще ни разу такого не видел»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Челси» Тиагу Силва высказался о трансферной активности лондонского клуба в зимнее трансферное окно.

«За всю карьеру я еще ни разу такого не видел. Это показывает, каковы амбиции клуба и жажда побед. В этом году у нас много травм. В «Челси» много новичков, и им нужно время, чтобы подготовиться и привыкнуть», — приводит слова Силвы сайт клуба.

Также 38-летний футболист верит, что «Челси» может хорошо завершить сезон-2022/23.

«Знаем, что у нас не лучший сезон, но я действительно верю, что в этом можно найти позитив: если ты плохо начал, то можешь хорошо закончить. Нужно усвоить эту ситуацию как урок, постараться как можно скорее освоиться, потому что времени уже почти не осталось — скоро возобновится Лига чемпионов. Нужно, чтобы все были готовы, на одной волне. Мы не будем готовы на максимум, но сейчас важно узнать друг друга и наладить химию», — сказал Силва.

В зимнее трансферное окно лондонский клуб потратил 392,5 миллиона евро. Покупка полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса стала самой дорогой в истории английского футбола. Аргентинца подписали за 121 миллион евро.

На данный момент «Челси» идет на 9-й строчке в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 30 очков.

Источник: ФК Челси
Тиагу Силва
ФК Челси
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