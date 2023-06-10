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Сегодня, 19:40

Тилеманс проходит медосмотр перед переходом в «Астон Виллу»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Юри Тилеманс.
Фото Reuters
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Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс, у которого истекает контракт с «Лестером», близок к переходу в «Астон Виллу», сообщает The Athletic.

По информации источника, бирмингемцы уже согласовали условия контракта с 26-летним футболистом. Сейчас он проходит медобследование перед завершением сделки.

Ранее об уходе Тилеманса объявил «Лестер». По итогам сезона «лисы» вылетели из АПЛ, заняв 18-е место в турнирной таблице.

В прошедшем сезоне Тилеманс провел 37 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Юри Тилеманс
Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Лестер
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