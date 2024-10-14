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Сегодня, 18:05

Times: Гвардиола получил предложение возглавить сборную Англии, он должен принять решение в ближайшие недели

Алина Савинова
Хосеп Гвардиола.
Фото AFP
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Футбольная ассоциация Англии (ФА) предложила главному тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле возглавить национальную команду страны, сообщает The Times.

53-летний специалист еще не дал ответ, однако в организации ожидают, что Гвардиола примет решение о своем будущем в ближайшие недели.

В июле сборная Англии объявила об уходе главного тренера команды Гарета Саутгейта. Специалист решил покинуть пост по собственному желанию.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. За это время горожане шесть раз становились чемпионами Англии, а также выигрывали Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

Хосеп Гвардиола
Футбол
Сборная Англии по футболу

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