Том Брэди стал совладельцем «Бирмингема»

Сегодня, 11:48
Легендарный квотербек Том Брэди стал одним из владельцев «Бирмингема», сообщает пресс-служба английского клуба.
46-летний экс-игрок в американский футбол в партнерстве с инвестиционной компанией Knighthead Capital Management LLC стал миноритарным владельцем клуба. Победитель семи Супербоулов стент председателем нового консультативного совета и будет работать с правлением клуба.
Брэди будет занимать работой в области глобального маркетинга и выявлением новых возможностей коммерческого партнерства для клуба.
«Бирмингем Сити — культовый клуб с такой большой историей и страстью, и быть частью «синих» — настоящая честь для меня», — цитирует Брэди пресс-служба клуба.
«Бирмингем» выступает в чемпионшипе. В прошлом году «синие» заняли 17-е место в турнирной таблице.