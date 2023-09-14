Актер, исполнивший роль Человека-паука, вступился за Магуайра: «Я восхищаюсь им. Все иногда ошибаются»

Актер Том Холланд, известный по роли Человека-паука, вступился за защитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Харри Магуайра, которого раскритиковали болельщики за автогол в товарищеском матче против Шотландии (3:1).

«Думаю, невероятно сложно быть профессиональным спортсменом. Ты постоянно сталкиваешься с давлением, каждый раз, когда выходишь на поле. Я восхищаюсь тем, что Харри делает это раз за разом, несмотря на то что говорят о нем. Он делает все, что в его силах, играет так хорошо, как может. Считаю Магуайра отличным футболистом, он внес большой вклад в игру сборной Англии за последние годы.

Да, он допустил ошибку в игре с шотландцами, но он не мог не подставить ногу, когда мяч летел в штрафную. Такое бывает в футболе. Я правда восхищаюсь Харри. Мне кажется, он хороший парень», — сказал Холланд в интервью Sky Sports.

После игры с шотландцами главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт также выразил поддержку Магуайру.