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Сегодня, 11:48

Томас Франк доволен игрой «Брентфорда» в матче против «Саутгемптона»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк похвалил своих игроков за матч против «Саутгемптона» (2:0) в чемпионате Англии.

«Я думаю, что мы сыграли очень хорошо, интенсивно, создав много возможностей для взятия ворот. В этом матче важно было взять свое, то есть три очка. Детали — это уже второстепенное. «Саутгемптон» сражается за спасение, и, надо сказать, они — опасный соперник», — цитирует слова Франка BBC Sport.

В следующем туре АПЛ «Брентфорд» сыграет с «Лестером».

После 26 туров «Брентфорд» (41) занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ, «Арсенал» (66) идет на первой строчке.

ФК Брентфорд
ФК Саутгемптон
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