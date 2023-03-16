Томас Франк доволен игрой «Брентфорда» в матче против «Саутгемптона»

Сегодня, 11:48
Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк похвалил своих игроков за матч против «Саутгемптона» (2:0) в чемпионате Англии.
«Я думаю, что мы сыграли очень хорошо, интенсивно, создав много возможностей для взятия ворот. В этом матче важно было взять свое, то есть три очка. Детали — это уже второстепенное. «Саутгемптон» сражается за спасение, и, надо сказать, они — опасный соперник», — цитирует слова Франка BBC Sport.
В следующем туре АПЛ «Брентфорд» сыграет с «Лестером».
После 26 туров «Брентфорд» (41) занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ, «Арсенал» (66) идет на первой строчке.