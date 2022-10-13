Томас Тухель может возглавить сборную Англии после ЧМ-2022

Бывший главный тренер «Челси» Томас Тухель заинтересован в работе со сборной Англии, сообщает The Telegraph.

49-летний немец может возглавить англичан в случае, если команда неудачно выступит на ЧМ-2022 в Катаре. В данный момент положение нынешнего главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта является нестабильным, команда под его руководством ни разу не выиграла в шести последних матчах.

Тухель тренировал «Челси» с января 2021 года и был отправлен в отставку в начале сентября нынешнего года. По данным Sky Sports, специалист с тех пор отклонил два предложения от клубов из Англии и одно — от испанской команды.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Англии сыграет в группе B с Ираном, США и Уэльсом.