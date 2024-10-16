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Тухель — о назначении в сборную Англии: «Я давно чувствовал личную связь с игрой в этой стране»

Алина Савинова
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Немецкий тренер Томас Тухель назвал огромной привилегией представлять сборную Англии на международных турнирах.

В среду, 16 октября, национальная команда объявила о назначении 51-летнего специалиста на пост главного тренера. Тухель приступит к исполнению обязанностей с 1 января 2025 года.

«Я очень горжусь тем, что мне выпала честь возглавлять сборную Англии. Я давно чувствовал личную связь с игрой в этой стране, и она уже подарила мне несколько невероятных моментов. Иметь шанс представлять Англию — огромная привилегия, и возможность поработать с этой особенной и талантливой группой игроков очень волнительна», — приводит слова Тухеля пресс-служба ФА.

Последним местом работы Тухеля была «Бавария», которую он покинул 30 июня нынешнего года. Под его руководством мюнхенцы стали чемпионами Германии в сезоне-2022/23. Ранее немец тренировал «Челси», «ПСЖ», «Боруссию» и другие команды.

Футбол
Сборная Англии по футболу
Томас Тухель

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