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Сегодня, 11:34

Тонали оценил свой дебют за «Ньюкасл»: «Невозможно не насладиться такой игрой»

Мария Гусева
Корреспондент
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Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали прокомментировал свой дебют в английской премьер-лиге.

В матче первого тура чемпионата Англии «сороки» разгромили «Астон Виллу» (5:1). Тонали отметился забитым голом.

«Это была замечательная первая настоящая игра, — цитирует Sky Sport Italia Тонали. -Я не был напряжен. Игра прошла хорошо, как мы и планировали. Было невозможно не насладиться. Одно дело мечтать о таком дебюте, а другое — пережить его. Реальность другая. Я доволен тем, как все прошло. Сейчас нужно отдохнуть. Тогда, возможно, я осознаю, что произошло».

«Ньюкасл» следующий матч в АПЛ проведет 19 августа против «Манчестер Сити», а «Астон Вилла» 20 августа встретится с «Эвертоном».

Сандро Тонали
Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Ньюкасл Юнайтед
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