Тонали подпишет с «Ньюкаслом» 6-летний контракт с зарплатой 8 миллионов евро в год

Стали известны условия потенциального контракта полузащитника «Милана» Сандро Тонали с «Ньюкаслом».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, хавбек может заключить с «сороками» 6-летнее соглашение с зарплатой 8 миллионов евро в год. Помимо этого, 23-летний полузащитник получать бонус в размере 2 миллионов евро в год.

Отмечается, что «Ньюкасл» продолжает обсуждать с итальянским клубом структуру сделки и дополнительные выплаты.

В прошедшем сезоне Тонали провел 48 матчей за «Милан» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.