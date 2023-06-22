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Сегодня, 07:06

Тонали подпишет с «Ньюкаслом» 6-летний контракт с зарплатой 8 миллионов евро в год

Руслан Минаев
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Стали известны условия потенциального контракта полузащитника «Милана» Сандро Тонали с «Ньюкаслом».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, хавбек может заключить с «сороками» 6-летнее соглашение с зарплатой 8 миллионов евро в год. Помимо этого, 23-летний полузащитник получать бонус в размере 2 миллионов евро в год.

Отмечается, что «Ньюкасл» продолжает обсуждать с итальянским клубом структуру сделки и дополнительные выплаты.

В прошедшем сезоне Тонали провел 48 матчей за «Милан» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

ФК Милан
ФК Ньюкасл Юнайтед
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