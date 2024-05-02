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Сегодня, 18:22

Тонали получил условную дисквалификацию за ставки

Виктория Кравченко
Сандро Тонали.
Фото Global Look Press
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Футбольная ассоциация Англии вынесла решение по делу полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали, который признался в ставках на матчи АПЛ.

Он получит условную дисквалификацию сроком на два месяца, а также будет оштрафован на 20 тысяч фунтов.

Футболист сможет вернуться на поле 27 августа после истечения 10-месячного наказания Федерации футбола Италии.

«Ньюкасл» объявил, что 27 октября 2023 года клуб получил подтверждение, что ФИФА одобрила санкции FIGC для отстранения 23-летнего игрока от всех турнирой

Сандро Тонали
ФК Ньюкасл Юнайтед
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