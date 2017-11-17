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17 ноября 2017, 15:01

Тони Пулис: "Мое увольнение из "Вест Бромвича" не будет неожиданностью"

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Главный тренер "Вест Бромвича" Тони Пулис сообщил, что готов уйти в отставку после матча 12-го тура чемпионата Англии с "Челси". Он также добавил, что если команда не показывает желаемых результатов, то тренер попадает под давление.

– Если руководство примет решение уволить меня после матча с "Челси", это не будет нечестно, – цитирует Mirror Пулиса. – Клуб примет то решение, которое посчитает нужным. Я очень уважаю всех в футболе – болельщиков, руководство, функционеров. Но это жизнь, если вы не даете желаемых результатов – вы попадаете под давление.

"Вест Бромвич" после 11 туров занимает 16-е место в таблице, от зоны вылета его отделяет одно очко.

Матч "Вест-Бромвич" – "Челси" состоится 18 ноября и начнется в 18.00 по московскому времени.

ФК Вест Бромвич
ФК Челси
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