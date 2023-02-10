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Экс-тренер «Вест Бромвича» Пулис — о Гнабри: «Когда он играл у меня он даже и близко не был к уровню «Баварии»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший тренер «Вест Бромвича» Тони Пулис высказался об игре нападающего «Баварии» Сержа Гнабри в АПЛ.

Немецкий вингер играл в системе «Арсенала» с 2011 по 2016 год. С 2015 по 2016 он находился в аренде в «Вест Бромвиче».

«Меня всегда упрекают в этом, но люди забывают о том, что он был у в «Вест Бромвиче» в аренде. До этого он был в «Арсенале», а Венгер был его тренером, который в итоге продал его «Вердеру» за 7 миллионов фунтов. Он тренировал его с 14 лет, а у нас Серж был в аренде лишь пару месяцев. Сейчас он играет превосходно, я снимаю перед ним шляпу, но в то время он даже и близко не был к этому уровню. Его отправляли во вторую команду», — приводит слова Пулиса Evening Standard.

В текущем сезоне 27-летний нападающий провел за «Баварию» 28 матчей, забил 10 голов и отдал 11 результативных передач во всех турнирах. Его команда занимает 1-е место в турнирной таблице бундеслиги.

Серж Гнабри
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Бавария
ФК Вест Бромвич
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