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Сегодня, 09:00

Топ-игроки «Манчестер Сити» получат более 2 миллионов фунтов бонусов в случае требла

Ана Горшкова
Корреспондент
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Основные игроки «Манчестер Сити» получат более 2 миллионов фунтов (2,3 миллиона евро) бонусов в случае требла, сообщает The Times.

По данным источника, игроки, которые наиболее часто выходят в стартовом составе, получат большую сумму, если команда выиграет АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов. Топ-игроки «Ман Сити» получат 1 миллион фунтов в случае победы в Лиге чемпионов, 750 тысяч фунтов в случае чемпионства и 300 тысяч фунтов в случае завоевания Кубка Англии.

Бонусы будут распределяться по прогрессивной шкале, поэтому более молодые игроки команды, а также те, кто получает меньше игрового времени, получат менее крупные суммы.

Команда Хосепа Гвардиолы выиграет чемпионат Англии, если «Арсенал» проиграет «Ноттингему» или в случае своей победы над «Челси». 3 июня «Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии, а 10 июня — с «Интером» в финале Лиги чемпионов.

Футбол
ФК Манчестер Сити
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