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«Тоттенхэм» — «Арсенал»: смотреть трансляцию матча АПЛ

«Тоттенхэм» сыграет с «Арсеналом» в чемпионате Англии 28 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Букайо Сака (ФК «Арсенал»).
Фото Global Look Press
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«Тоттенхэм» сыграет с «Арсеналом» в матче 35-го тура чемпионата Англии в воскресенье, 28 апреля. Игра пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в Лондоне (Англия) и начнется в 16.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Тоттенхэм» — «Арсенал» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в тематических пабликах социальной сети «ВКонтакте».

Клуб из Тоттенема набрал 60 очков и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. Команда Микеля Артеты с 77 баллами возглавляет премьер-лигу.

Англия. Премьер-лига. 35-й тур
28 апр, 16:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм
Арсенал

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Тоттенхэм Хотспур
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