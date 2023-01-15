Сегодня, 19:02
Стали известны стартовые составы на матч 20-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом». Лондонское дерби пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» Начало — в 19.30 мск.
Стартовые составы команд:
«Тоттенхэм»: Льорис, Ромеро, Дайер, Лангле, Доэрти, Сарр, Хёйбьерг, Сесеньон, Кулушевски, Сон Хын Мин, Кейн.
«Арсенал»: Рамсдейл, Уайт, Салиба, Магальянс, Зинченко, Эдегор, Парти, Джака, Сака, Нкетиа, Мартинелли.
«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 очка. «Тоттенхэм» находится на пятой строчке, заработав 33 очка.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования