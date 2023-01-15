«Тоттенхэм» — «Арсенал»: стартовые составы на матч АПЛ

Стали известны стартовые составы на матч 20-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом». Лондонское дерби пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» Начало — в 19.30 мск.

Стартовые составы команд:

«Тоттенхэм»: Льорис, Ромеро, Дайер, Лангле, Доэрти, Сарр, Хёйбьерг, Сесеньон, Кулушевски, Сон Хын Мин, Кейн.

«Арсенал»: Рамсдейл, Уайт, Салиба, Магальянс, Зинченко, Эдегор, Парти, Джака, Сака, Нкетиа, Мартинелли.

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 очка. «Тоттенхэм» находится на пятой строчке, заработав 33 очка.