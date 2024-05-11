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Сегодня, 19:04

«Бернли» проиграл «Тоттенхэму» и вылетел из АПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Тоттенхэм» — «Бернли».
Фото Reuters
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«Тоттенхэм» дома победил «Бернли» в матче 37-го тура АПЛ — 2:1.

Победу лондонцам принесли голы Педро Порро (32-я минута) и Микки ван де Вена (82-я). За гостей отличился Якоб Брун Ларсен (25-я).

«Тоттенхэм» (63 очка) занимает пятое место в турнирной таблице. «Бернли» (24) остается предпоследним. Команда Венсана Компани вылетела из АПЛ, потеряв математические шансы выйти на спасительное 17-е место.

Англия. Премьер-лига. 37-й тур
11 мая, 17:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
2:1
Бернли

В параллельных матчах «Вест Хэм» переиграл «Лутон Таун» (3:1), а «Брентфорд» в концовке вырвал победу над «Борнмутом» (2:1).

Англия. Премьер-лига. 37-й тур
11 мая, 17:00. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм
3:1
Лутон Таун
Англия. Премьер-лига. 37-й тур
11 мая, 17:00. Vitality Stadium (Борнмут)
Борнмут
1:2
Брентфорд

Источник: Таблица АПЛ
Футбол
Лутон Таун
ФК Бернли
ФК Борнмут
ФК Брентфорд
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
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