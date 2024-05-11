«Бернли» проиграл «Тоттенхэму» и вылетел из АПЛ

Сегодня, 19:04
«Тоттенхэм» дома победил «Бернли» в матче 37-го тура АПЛ — 2:1.
Победу лондонцам принесли голы Педро Порро (32-я минута) и Микки ван де Вена (82-я). За гостей отличился Якоб Брун Ларсен (25-я).
«Тоттенхэм» (63 очка) занимает пятое место в турнирной таблице. «Бернли» (24) остается предпоследним. Команда Венсана Компани вылетела из АПЛ, потеряв математические шансы выйти на спасительное 17-е место.
В параллельных матчах «Вест Хэм» переиграл «Лутон Таун» (3:1), а «Брентфорд» в концовке вырвал победу над «Борнмутом» (2:1).