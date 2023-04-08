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Сегодня, 18:59

Гол Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Брайтоном»

Мария Гусева
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«Тоттенхэм» обыграл «Брайтон» в матче 30-го тура чемпионата Англии — 2:1. Встреча прошла в Лондоне.

В составе «шпор» отличился нападающий Сон Хын Мин, который стал первым азиатским футболистом, забившим 100 голов в АПЛ. Еще один мяч на счету Харри Кейна. За «Брайтон» гол забил забил защитник Льюс Данк.

После этого матча «Тоттенхэм» занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 53 очка. «Брайтон» располагается на 7-й строчке — 46 очков.

Англия. Премьер-лига. 30-й тур
08 апр, 17:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
2:1
Брайтон

В другом матче 30-го тура АПЛ «Астон Вилла» на своем поле обыграла «Ноттингем Форест» — 2:0.

Голы в этой встрече забили Бертран Траоре и Олли Уоткинс.

Англия. Премьер-лига. 30-й тур
08 апр, 17:00. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
2:0
Ноттингем Форест

«Ньюкасл» на выезде одержал победу над «Брентфордом» — 2:1.

В составе победителей отличился Александр Исак, еще один гол в свои ворота забил Давид Рая. За «Брентфорд» мяч на свой счет записал Иван Тони, реализовавший пенальти.

Англия. Премьер-лига. 30-й тур
08 апр, 17:00. Gtech Community Stadium (Брентфорд)
Брентфорд
1:2
Ньюкасл Юнайтед

Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Брентфорд
ФК Ноттингем Форест
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
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