Англия. Новости
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
1 ноября, 17:40

«Тоттенхэм» — «Челси»: онлайн-трансляция матча АПЛ

«Тоттенхэм» и «Челси» сыграют в чемпионате Англии 1 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Кристиан Ромеро, игрок «Тоттенхэма».
Фото Global Look Press

«Тоттенхэм» и «Челси» сыграют в 10-м туре чемпионата Англии в субботу, 1 ноября. Матч пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в Лондоне (Англия). Начало — в 20.30 по московскому времени.

«Тоттенхэм» — «Челси»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Следить за ключевыми событиями игры «Тоттенхэм» — «Челси» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 10-й тур.
01 ноября, 20:30. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
0:1
Челси

После девяти туров премьер-лиги лилейно-белые набрали 17 очков и занимают третье место в турнирной таблице. Синие с 14 очками идут на девятой строчке чемпионата.

Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Челси
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
