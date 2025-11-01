«Тоттенхэм» и «Челси» сыграют в 10-м туре чемпионата Англии в субботу, 1 ноября. Матч пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в Лондоне (Англия). Начало — в 20.30 по московскому времени.

«Тоттенхэм» — «Челси»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Следить за ключевыми событиями игры «Тоттенхэм» — «Челси» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 10-й тур.

01 ноября, 20:30. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)

После девяти туров премьер-лиги лилейно-белые набрали 17 очков и занимают третье место в турнирной таблице. Синие с 14 очками идут на девятой строчке чемпионата.