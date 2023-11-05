«Тоттенхэм» на своем поле сыграет с «Челси» в 11-м туре чемпионата Англии 6 ноября, в понедельник. Матч пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» и начнется в 23.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Тоттенхэм» — «Челси» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Официальной трансляции в России не будет. Игру в прямом эфире бесплатно можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

По итогам 10 туров команда из Тоттенхэма набрала 26 очков и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. Синие располагаются на 12 строчке, в их активе — 12 баллов.

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