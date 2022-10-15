«Тоттенхэм» выиграл у «Эвертона» дома и сравнялся с «Манчестер Сити» по очкам

Сегодня, 21:26
«Тоттенхэм» обыграл «Эвертон» на своем поле в матче 11-го тура чемпионата Англии — 2:0.
В составе «шпор» отличились Харри Кейн (с пенальти) и Пьер-Эмиль Хейбьерг.
«Тоттенхэм» догнал «Манчестер Сити» по очкам в турнирной таблице АПЛ — у обеих команд по 23 очка. «Шпоры» идут на третьей строчке, они провели 10 матчей в чемпионате, в то время как занимающий вторую строчку «Сити» сыграл 9 встреч.
«Эвертон» занимает 14-е место в таблице с 10 очками в 10 матчах, команда Фрэнка Лэмпарда потерпела второе поражение подряд.
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Основные источники исследования