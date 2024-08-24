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Сегодня, 18:55

«Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» в матче АПЛ

Алина Савинова
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«Тоттенхэм» на своем поле одержал крупную победу над «Эвертоном» в матче 2-го тура АПЛ — 4:0.

У хозяев дубль оформил Сон Хын Мин и еще по голу забили Ив Биссума и Кристиан Габриэль Ромеро.

«Тоттенхэм» набрал 4 очка и вышел на третье место в чемпионате Англии. В следующем туре лондонская команда встретится с «Ньюкаслом». Матч пройдет 1 сентября.

«Эвертон» потерпел второе поражение подряд на старте сезона и замыкает турнирную таблицу. Следующим соперником клуба из Ливерпуля в АПЛ станет «Борнмут». Команды сыграют 31 августа.

В другом матче дня «Вест Хэм» обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 2:0. У «Вест Хэма» 3 балла и седьмая позиция, у «орлов» (0) — 18-я строчка.

ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Эвертон
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