«Тоттенхэм» готов предложить новый контракт Кейну на улучшенных условиях

«Тоттенхэм» готовит новый контракт для нападающего Гарри Кейна, сообщает Football Insider.

Лондонский клуб готов предложить новый и значительно улучшенный контракт, чтобы сохранить звездного форварда.

Контракт 29-летнего Кейна с «Тоттенхэмом» действует до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 90 миллионов евро.

В 297 матчах АПЛ Кейн забил 195 мячей. Впереди него находятся только Уэйн Руни (208 голов в 491 матче) и Алан Ширер (260 голов в 441 поединке).