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17 апреля, 22:50

«Тоттенхэм» готов вступить в борьбу с «Челси» за Луиса Энрике

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Как сообщает The Telegraph, «Тоттенхэм» рассматривает возможность приглашения испанского специалиста на роль главного тренера команды.

Если «шпоры» действительно хотят подписать Энрике, то им придется побороться с «Челси», отмечает издание. Сообщалось, что «Тоттенхэм» хочет пригласить Энрике на собеседование, последовав примеру «синих», чтобы обсудить все вопросы.

Кристиан Стеллини в настоящее время является исполняющим обязанности главного тренера. Ранее клуб возглавлял итальянец Антонио Конте, который покинул клуб во время мартовского международного перерыва.

В шорт-лист «Тоттенхэма» также входят: Юрген Клинсманн, Брендан Роджерс, Венсан Компани, Маурисио Почеттино, Грэм Поттер и Юлиан Нагельсманн.

ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Челси
Луис Энрике
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