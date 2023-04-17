«Тоттенхэм» готов вступить в борьбу с «Челси» за Луиса Энрике

Как сообщает The Telegraph, «Тоттенхэм» рассматривает возможность приглашения испанского специалиста на роль главного тренера команды.

Если «шпоры» действительно хотят подписать Энрике, то им придется побороться с «Челси», отмечает издание. Сообщалось, что «Тоттенхэм» хочет пригласить Энрике на собеседование, последовав примеру «синих», чтобы обсудить все вопросы.

Кристиан Стеллини в настоящее время является исполняющим обязанности главного тренера. Ранее клуб возглавлял итальянец Антонио Конте, который покинул клуб во время мартовского международного перерыва.

В шорт-лист «Тоттенхэма» также входят: Юрген Клинсманн, Брендан Роджерс, Венсан Компани, Маурисио Почеттино, Грэм Поттер и Юлиан Нагельсманн.