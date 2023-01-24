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Сегодня, 06:47

«Тоттенхэм» готов заплатить «Спортингу» 37 миллионов евро за Педро Порро

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Тоттенхэм» все еще рассчитывает подписать защитника «Спортинга» Педро Порро, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, в ближайшее время английский клуб проведет новый раунд переговоров по трансферу 23-летнего испанца. «Тоттенхэм» готов заплатить за футболиста 37 миллионов евро без учета бонусов, также в сделку может быть включен один из игроков «шпор».

В сезоне-2022/23 Порро забил 3 гола и сделал 11 результативных передач в 24 матчах за «Спортинг» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 25 миллионов евро.

Футбол
ФК Спортинг (Лиссабон)
ФК Тоттенхэм Хотспур
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