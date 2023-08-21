«Тоттенхэм» хочет арендовать Лукаку у «Челси»

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку может перейти в «Тоттенхэм» на правах аренды, сообщил в Twitter журналист Марко Контерио.

По информации источника, «шпоры» не хотят подписывать 30-летнего бельгийца на постоянной основе и собираются инвестировать только в трансферы молодых футболистов. При этом клуб готов арендовать форварда на один сезон без права выкупа.

Основными целями «Тоттенхэма» среди атакующих футболистов являются Фоларин Балогун («Арсенал») и Джонатан Дэвид («Лилль»).

Ранее сообщалось, что «Челси» отказался от обмена Лукаку на Душана Влаховича из «Ювентуса».

В прошлом сезоне Лукаку выступал за «Интер» на правах аренды. Форвард провел 37 матчей и забил 14 мячей во всех турнирах.