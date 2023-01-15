«Тоттенхэм» хочет добиться запрета на посещение стадиона для болельщика, ударившего вратаря «Арсенала»

15 января, 23:41
«Тоттенхэм» намерен запретить посещать стадион болельщику, который ударил голкипера «Арсенала» Арона Рэмсдейла после матча чемпионата Англии.
«Нас шокирует поведение фаната, который попытался напасть на голкипера «Арсенала» Арона Рэмсдейла. Насилию в любой форме нет места в футболе. Клуб изучил записи с камер видеонаблюдения, чтобы идентифицировать болельщика, и будет сотрудничать с полицией, «Арсеналом» и игроком, чтобы принять самые решительные меры, включая немедленный запрет на посещение стадиона «Тоттенхэма», — говорится в заявлении на сайте лондонцев.
В матче 20-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» (2:0) голкипер «канониров» Аарон Рэмсдейл и форвард «шпор» Ришарлисон начали что-то активно обсуждать, и бразилец толкнул англичанина. В конфликт вмешался стюард, который разнял игроков.
После этого Рэмсдэйл наклонился, чтобы поднять с газона бутылку с водой. В этот момент к нему подскочил один из болельщиков и пнул его в спину, после чего убежал.
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Основные источники исследования