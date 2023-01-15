«Тоттенхэм» хочет добиться запрета на посещение стадиона для болельщика, ударившего вратаря «Арсенала»

«Тоттенхэм» намерен запретить посещать стадион болельщику, который ударил голкипера «Арсенала» Арона Рэмсдейла после матча чемпионата Англии.

«Нас шокирует поведение фаната, который попытался напасть на голкипера «Арсенала» Арона Рэмсдейла. Насилию в любой форме нет места в футболе. Клуб изучил записи с камер видеонаблюдения, чтобы идентифицировать болельщика, и будет сотрудничать с полицией, «Арсеналом» и игроком, чтобы принять самые решительные меры, включая немедленный запрет на посещение стадиона «Тоттенхэма», — говорится в заявлении на сайте лондонцев.

В матче 20-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» (2:0) голкипер «канониров» Аарон Рэмсдейл и форвард «шпор» Ришарлисон начали что-то активно обсуждать, и бразилец толкнул англичанина. В конфликт вмешался стюард, который разнял игроков.

После этого Рэмсдэйл наклонился, чтобы поднять с газона бутылку с водой. В этот момент к нему подскочил один из болельщиков и пнул его в спину, после чего убежал.