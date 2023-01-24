«Тоттенхэм» хочет перехватить нападающего «Вильярреала» Данжума у «Эвертона»

«Тоттенхэм» хочет переманить нападающего «Вильярреала» Арно Данжума, у которого уже есть договоренность с «Эвертоном», сообщает журналист Фабрицио Романо.

25-летний футболист даже прошел медосмотр в клубе из Ливерпуля, но трансфер до сих пор не оформлен официально.

Агент футболиста уже отправился в Лондон на переговоры с руководством «шпор».

«Вильярреал» готов в январе отдать Данжума в аренду при условии, что в контракте будет прописана опция выкупа форварда предстоящим летом.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро. Его контракт с испанской командой рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне Данжума провел за испанский клуб 17 матчей во всех турнирах и забил 6 голов.